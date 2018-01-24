В Стерлитамаке на два месяца откроют медиашколу

Будущим журналистам предложат 20 бесплатных мастер-классов и лекций.

В Стерлитамаке 29 января откроют медиашколу, сообщили в Стерлитамакском филиале БашГУ.

Как создавать телерепортажи, делать качественные фотографии, писать полезные новости? Ответы на эти вопросы получат участники медиашколы «VECTOR» в Стерлитамакском филиале БашГУ.

В течение двух месяцев слушатели курсов посетят около 20 мастер-классов и лекций, примут участие в квестах, деловых играх, викторинах и экскурсиях в редакции городских газет, телевидения и радио. Занятия будут вести практикующие журналисты. Среди них - главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдикова, редактор городского телеканала UTV Денис Абузаров, известный блогер, профессор БашГУ Михаил Бреслер, редактор портала «Спутник ФМ»Леонид Егоров.

Отметим, что медиашкола открыта для старшеклассников и студентов 1-3 курсов. Обучение бесплатное. По окончании курса слушатели получат сертификат для своего портфолио.