В Башкирии житель Стерлитамака обустроил «Ковчег» для бездомных

Центр социальной адаптации работает больше месяца.

С 1 декабря в Стерлитамаке горожанин Андрей Лейхнер открыл центр социальной адаптации «Ковчег»: бездомных здесь кормят, они могут помыться, получить новую одежду и даже перезимовать. В городе не должно быть обездоленных и никому не нужных людей, каждый человек имеет право на нормальную жизнь, утверждает основатель проекта Андрей Лейхнер.

В свои 38 лет Лейхнер не понаслышке знает, что такое беда. У него за плечами - наркозависимость и судимость.

- Человеческая доброта помогла мне выбраться из ада моей прошлой жизни, - признаётся он. - Теперь моя задача - тоже видеть нужду и помогать по мере сил. Поначалу мне не верили: одни крутили пальцем у виска: «Зачем тебе это надо?», другие подозревали меня в какой-то корысти, вплоть до «заманивания людей в рабство». Теперь, когда видят, что проект живёт и крепнет, доверия становится больше. Единственная моя «корысть» - не дать людям пропасть в нищете и забвении, протянуть руку помощи. Да, возможно, статистика права, и 10 процентов бездомных неисправимы - они не хотят трудиться и возвращаются на улицу. Но остальные-то становятся людьми! Не преступниками (или инвалидами, отмораживая ноги и руки на улице), а ответственными людьми - выполняют для одиноких стариков и людей с ограниченными возможностями те виды работ, которые не входят в обязанности соцзащиты. И всё это - без привлечения бюджетных средств.

Андрей Лейхнер считает, что в условиях современного города люди могут выживать и не чувствовать себя одинокими только благодаря взаимовыручке. Его подопечные (сегодня их шесть человек) уже установили стёкла в местном отделении общества слепых, оказывают посильную помощь старикам и учатся мастерить мебель (Лейхнер - талантливый мебельщик).

Грандиозные денежные вложения «Ковчегу» не нужны: он функционирует за счёт активного городского сообщества неравнодушных людей. За полтора месяца более сотни горожан предложили свою помощь центру социальной адаптации - люди привозят деньги, продукты, одежду. У проекта большие перспективы. Но то, насколько быстро будет оздоравливаться социальная среда, зависит от каждого из нас.