В Стерлитамаке построят завод по переработке мусора за 266 миллионов

Проект компании АО «ПТК ЭкоПром» включен в перечень приоритетных.

Министерство экономического развития Башкирии включило в перечень инвестиционных проектов республики проект строительства завода по переработке мусора в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства. Инициатором проекта выступает АО «ЭкоПром» Общий объем инвестиций- 266 млн руб. Построить завод планируют к 2020 году.

Планируется, что после того, как мусор будет отсортирован, будет изготавливаться продукция из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, банок стеклянных, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки и др.