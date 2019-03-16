Четверо жителей Башкирии спаслись благодаря пожарному извещателю

Накануне,15 марта, едва не случилась бед в селе Архангельском в Башкирии. Подробности происшедшего сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Вечером в пожарную часть позвонила жительница села Архангельское и сообщила, что в ее доме начинается пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в бревенчатом доме комнаты заполнены едким дымом.

Как оказалось, в дымоходе кирпичной печи начала гореть сажа. Оказались повреждены труба дымохода и одна доска обрешетки кровли. Пожарные успели погасить огонь.