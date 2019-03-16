Четверо жителей Башкирии спаслись благодаря пожарному извещателю
Вчера, 14:44ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Задымление произошло из-за горения сажи в дымоходе печи.
Накануне,15 марта, едва не случилась бед в селе Архангельском в Башкирии. Подробности происшедшего сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Вечером в пожарную часть позвонила жительница села Архангельское и сообщила, что в ее доме начинается пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в бревенчатом доме комнаты заполнены едким дымом.
Как оказалось, в дымоходе кирпичной печи начала гореть сажа. Оказались повреждены труба дымохода и одна доска обрешетки кровли. Пожарные успели погасить огонь.
Хозяйка дома рассказала, что все четверо жильцов успели выбежать из дома, благодаря громкой сирене пожарного извещателя.
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