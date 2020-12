В следующем году в Кировской области отремонтируют 160 километров дорог. Работы будут произведены в рамках масштабного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Представитель администрации области сообщили, что 120 километров дорог будут реконструированы и восстановлены на региональной сети. На эти цели запланировано выделение почти 3 млрд рублей, пишет infox.ru. Уже известны два подрядчика: «Вятавтодор» и «Строительное управление – 43». Вскоре при помощи аукционов будут определены еще 11 исполнителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter