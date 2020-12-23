В России ожидают рост цен на услуги сотовой связи с будущего года

В России ожидают рост цен на услуги сотовой связи с будущего года

Вчера, 20:06ОбществоPhoto: pixabay.com
По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, цены на мобильную связь и домашний интернет могут подняться до 15 процентов уже в первые месяцы будущего года.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова специалиста, повышению цен будет способствовать рост объема потребления интернет-трафика, который становится больше ежегодно на 50-60 процентов. Из-за этого операторы должны наращивать емкость сетей.

Рост стоимости мобильной связи и интернета уже стал ежегодным трендом. В этом году эти услуги выросли до 12 процентов.

Кроме повышающегося спроса на услуги связи, их стоимость обусловлена инициативами правительства. Например, нужно выполнять требования «закона Яровой». В в будущем году планируется старт проекта «Доступный интернет», который также может сказаться на стоимости услуг связи.

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