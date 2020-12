ОКР продолжит поддержку спортсменов в рамках подготовки к Пекину-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) проанализировал перспективы финансирования спортивных федераций в процессе подготовки спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

Как сообщает newsnn.ru, в первую очередь председатель ОКР Станислав Поздняков обратил внимание на то, что из-за мировых проблем, вызванных пандемией коронавируса, спонсорская поддержка сократилась. Но, как заверил Поздняков, комитет смог перераспределить все доступные финансовые средства таким образом, чтобы продолжать финансирование спортивных федераций на ближайший год в том же объеме, что и раньше. Также ОКР продолжает устанавливать партнерские отношения с участниками международного олимпийского движения. Российская Федерация сейчас находится в первой пятерке стран по количеству представителей в органах международных спортивных структур. Однако в основном эксперты из России заседают в технических комитетах и судейских комиссиях. Поэтому ОКР изъявил желание участвовать в решении вопросов, связанных с созданием резерва для продвижения эффективной команды специалистов в международной спортивной среде. Как отметил Поздняков, ОКР готов участвовать в такой совместной деятельности не только финансово, но и помогать в разработке необходимых рекомендаций, правил и стандартов для международных спортивных организаций. Председатель ОКР также сообщил, что все федерации получат необходимую финансовую помощь. Поздняков отметил важность разработки научных и методических ресурсов для федераций, чтобы развитие каждого вида спорта проходило не только благодаря вложению средств и привлечению профессиональных кадров. Он придерживается мнения, что главная цель, к которой стоит стремиться, развивая каждый вид спорта, – это высокие достижения спортсменов, которых нельзя добиться без усиленной подготовки к соревнованиям. Поэтому исполнительный комитет ОКР обратился к федерациям с предложением подумать о внедрении новых подходов к повышению эффективности общей работы. Также спортивные федерации должны понимать всю важность деятельности, проводимой для улучшения антидопинговой ситуации. С 2021 года начнут действовать изменения, внесенные в кодекс ВАДА. В первую очередь они коснутся квалификации кадров. Теперь каждая национальная спортивная организация должна работать под руководством антидопингового координатора. Станислав Поздняков отметил, что таких специалистов должного уровня подготовки в нашей стране очень мало, и призвал заняться решением этого вопроса.

