«Год не видели друг друга». Вице-премьер Башкирии рассказала трогательную историю

Вице-премьер, министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова поделилась в соцсетях историей одной семьи, детки из которой оказались в разным детдомах.

Как рассказывает Ленара Иванова, история произошла осенью прошлого года. Мать четверых детей посадили за распространение наркотиков. Отец младших ребятишек по той же статье оказался за решёткой, а отец старших отказался от детей, чтобы не платить алименты. В итоге младшие детки оказались в детском доме, где организовано дошкольное образование, а старших отправили в те учреждения, где есть свободные места. То есть туда, где нужно «довести» количество воспитанников до плановых цифр госзадания. Ведь, в случае его невыполнения, выделенные учреждению деньги придется вернуть в бюджет, пояснила Иванова. По её словам, детки не видели друг друга год и стали забывать. Но тут обратилась бабушка и министерство узнало о ситуации. На этой неделе, как рассказала вице-премьер, ребята все вместе в центре содействия семейному воспитанию — сестра и три брата. Ленара Иванова также сообщила, что со следующего года «подушевое» финансирование в детдомах будет отменено, что позволит не разлучать детей из одной семьи. С 2021 года средства будут выделяться по количеству групп. Очень важно, что в республике приняли правильное​ решение прекратить эту погоню за планами и показателями в отношении учреждений для детей-сирот, наших воспитанников, сказала министр.

