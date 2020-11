По данным на утро понедельника, 23 ноября, цена нефти Brent с поставкой в январе выросла до $46,03 за бочку.

Ранее финансовый аналитик Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, пишет RT. По мнению финансового аналитика Станислава Митраховича, на рост стоимости нефтяных фьючерсов оказывает давление новая волна пандемии, пишет RT.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter