Радий Хабиров похвалил Минтранс Башкирии

Сегодня прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Глава республики Радий Хабиров отметил плодотворную работу министерства транспорта.

На той неделе прошла транспортная неделя. Радий Хабиров поблагодарил всех участников мероприятия, отметив, что они достойно представили республики. На мой взгляд, мы очень позитивно и плодотворно поработали. Башкирию включили в лидеры дорожного строительства. Я много на вас ругался и шумел, но это дает свои положительные результаты, сказал Хабиров. Напомним, ранее на одном из оперативных совещаний глава Башкирии пригрозил министру транспорта Алану Марзаеву увольнением из-за роста смертности в ДТП. Он заявил, что министр регулярно сообщает об ухудшении показателей на дороге, но решений проблем не предлагает. Кроме того, 29 октября Радий Хабиров остался недоволен докладом заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики на пленарном заседании в Госсобрании.

