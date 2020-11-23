Радий Хабиров похвалил Минтранс Башкирии

На той неделе прошла транспортная неделя. Радий Хабиров поблагодарил всех участников мероприятия, отметив, что они достойно представили республики.
На мой взгляд, мы очень позитивно и плодотворно поработали. Башкирию включили в лидеры дорожного строительства. Я много на вас ругался и шумел, но это дает свои положительные результаты, сказал Хабиров.
Напомним, ранее на одном из оперативных совещаний глава Башкирии пригрозил министру транспорта Алану Марзаеву увольнением из-за роста смертности в ДТП. Он заявил, что министр регулярно сообщает об ухудшении показателей на дороге, но решений проблем не предлагает. Кроме того, 29 октября Радий Хабиров остался недоволен докладом заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики на пленарном заседании в Госсобрании.