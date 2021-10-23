В Башкирии из-за птичьего гриппа у сельчан начали изымать и уничтожать домашнюю птицу

В Башкирии из-за птичьего гриппа у сельчан начали изымать и уничтожать домашнюю птицу
В Башкирии из-за птичьего гриппа у сельчан начали изымать и уничтожать домашнюю птицу
Вчера, 16:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
В Туймазинском районе республики обнаружили несколько очагов птичьего гриппа, которые хотят локализовать уничтожением птицы и дезинфекцией, а ситуацию контролирует МЧС по Башкирии.

Первый случай заражения опасной заразной болезнью, птичьим гриппом был зарегистрирован в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Предполагается, что домашние гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, ограничить которое от дикой птицы нельзя.

19 октября Mkset сообщал о том, что шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа. Для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, у жителей Туймазинского района изымают домашнюю птицу и уничтожают на специальном полигоне, который располагается неподалеку от самих очагов заболевания, которые к счастью локализованы лишь в одном районе республики.

Птицу уничтожают в четырех населенных пунктах, в Бишкураевском и Николаевском сельсоветах Туймазинского района. Там происходят подомовые обходы дворов, откуда и изымают домашних пернатых. Специалисты занимаются и здоровьем людей, экстренно прививая их от гриппа, дома местных сельчан обрабатывают специальным обеззараживающим составом.

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