Мэрия Уфы рассказала о болезни Ульфата Мустафина

Мэрия Уфы рассказала о болезни Ульфата Мустафина

Вчера, 15:25ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали пневмонию.

Заболевание — средней тяжести. Врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе, рассказал Mkset пресс-секретарь администрации Марсель Байдавлетов.

В пресс-службе также добавили, что болезнь Ульфата Мустафина никак не отразится на качестве жизни горожан.

Напомним, в начале октября Марсель Байдавлетов сообщил Mkset, что мэр Уфы отправился на самоизоляцию после контакта с ковид-заражённым. Ульфат Мустафин должен был приступить к работе 14–15 октября, но вместо него оперативные совещания проводил и. о. вице-мэра Радмил Муслимов. Источник Mkset в администрации главы Башкирии подтвердил «тяжёлое» состояние градоначальника. Позже в СМИ появилась информация о срочной госпитализации Мустафина в Москву. Администрация города опровергла данные, заявив, что за недостоверные публикации планирует подать в суд.

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