Мэрия прокомментировала информацию об отправке Ульфата Мустафина на лечение в Москву

В СМИ сообщают о срочной госпитализации мэра Уфы Ульфата Мустафина в Москву. Администрация города считает эту информацию неправдоподобной и планирует оспорить ее в суде.

Сегодня Proufu со ссылкой на собственные источники сообщило, что ближе к ночи Ульфат Мустафин был экстренно госпитализирован в Москву спецбортом МЧС. Кроме того, по данным издания, глава города находится в бессознательном состоянии. Источник Mkset в администрации главы так же подтверждает, что Ульфат Мустафин заражен коронавирусом и «тяжело переносит заболевание», однако подробности сообщить отказался. В пресс-службе мэрии рассказали Mkset, что информация о состоянии здоровья, перемещении и карьерных планах Ульфата Мустафина, ранее опубликованную в ряде СМИ, является недостоверной. В настоящее время решается вопрос о подаче заявления в суд с требованием об опровержении данной информации, сообщает пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов. На этом фоне, третью неделю еженедельные совещания в администрации Уфы проводит и. о. вице-мэра Радмил Муслимов. Ранее, руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов сообщал о том, что Ульфат Мустафин ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Возвращение градоначальника к работе ожидали 14–15 октября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter