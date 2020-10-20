Мэрия прокомментировала информацию об отправке Ульфата Мустафина на лечение в Москву

На этом фоне, третью неделю еженедельные совещания в администрации Уфы проводит и. о. вице-мэра Радмил Муслимов. Ранее, руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов сообщал о том, что Ульфат Мустафин ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Возвращение градоначальника к работе ожидали 14–15 октября.