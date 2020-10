Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 3,5 тысячи человек

В Санкт-Петербурге в течение последних суток от COVID-19 умерло еще 49 человек. Таким образом общее число летальных случаев в городе на Неве, вызванных инфекцией нового типа, превысило планку в 3,5 тысячи человек.

В течение последних суток в Северной столице выявлено еще 684 заболевших коронавирусом, сообщает newia.ru о ссылкой на данные оперативного штаба в среду, 21 октября. Хотя закончилась серия «рекордов» по заболеваемости, которая немного отступила, число смертей растет. В Ленинградской области накануне было зафиксировано еще 106 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболело 10160 жителей региона, из них 107 человек умерли. В целом по стране накануне число инфицированных за сутки немного снизилось – до 15,7 тысячи человек. Но установлен суточный «рекорд» по количеству летальных случаев — 317. Общее число россиян, скончавшихся от коронавируса, - более 24,9 тысячи.

