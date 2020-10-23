Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 3,5 тысячи человек

В течение последних суток в Северной столице выявлено еще 684 заболевших коронавирусом, сообщает newia.ru о ссылкой на данные оперативного штаба в среду, 21 октября. Хотя закончилась серия «рекордов» по заболеваемости, которая немного отступила, число смертей растет.