В Башкирии бухгалтер присвоила 2 млн рублей, завышая собственную зарплату
Сегодня, 18:10ОбществоЗиля Аскерова
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Уголовное дело в отношении 38-летней предприимчивой женщины уже возбуждено.
По данным Следственного комитета Башкирии, женщина, работавшая в должности старшего бухгалтера, вносила в реестры ложные сведения и присваивала деньги. С 2015 по 2018 годы она «прикарманила» 2 млн рублей. Об этом стало известно после ревизии.
Сотрудники правоохранительных органов на данный момент выясняют все обстоятельства мошенничества.
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