В Башкирии бухгалтер присвоила 2 млн рублей, завышая собственную зарплату

По данным Следственного комитета Башкирии, женщина, работавшая в должности старшего бухгалтера, вносила в реестры ложные сведения и присваивала деньги. С 2015 по 2018 годы она «прикарманила» 2 млн рублей. Об этом стало известно после ревизии.