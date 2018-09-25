В Башкирии бухгалтер украла полмиллиона у предпринимателей

Бухгалтер из Нефтекамска по подложным документам переводила деньги предпринимателей на свои счета.

30-летняя женщина оказывала услуги сразу нескольким бизнесменам. Она вела дела фирм, составляла фиктивные электронные документы, чтобы создать видимость того, что именно по этим платежным документам предприниматели должны оплатить налоги, долги и прочие траты.