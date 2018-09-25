В Башкирии бухгалтер украла полмиллиона у предпринимателей

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Бухгалтер из Нефтекамска по подложным документам переводила деньги предпринимателей на свои счета.
30-летняя женщина оказывала услуги сразу нескольким бизнесменам. Она вела дела фирм, составляла фиктивные электронные документы, чтобы создать видимость того, что именно по этим платежным документам предприниматели должны оплатить налоги, долги и прочие траты.
Все средства потерпевших она присваивала себе, обогатев, таким образом на полмиллиона рублей. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
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