Жители страны могут столкнуться с отказом в налоговом вычете за занятия спортом

Не каждый член фитнес-клуба сможет получить налоговый вычет за хождение в спортивный зал, так как часть компаний фитнес-индустрии рискуют не попасть под действие нового закона о налоговом вычете для спортивных услуг.

По информации iz.ru, в России с недавнего времени начала действовать статья Федерального Закона, позволяющая получать налогоплательщику социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Отмечается, что данной услугой смогут воспользоваться не все россияне. В частности, ею смогут получить члены тех фитнес-клубов, которые войдут в список компаний. В данный момент началось его оформление. Для попадания в этот список необходимо подходить по ряду специально разработанных правил. Но из-за их размытости нет еще единого понимания, кто войдет в список, а кто нет. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева заявила, что фитнес-компании смогут подать заявку на попадание в документ до 1 октября 2021 года включительно.

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