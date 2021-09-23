Компания «Россети» направила 6,1 млрд на финансирование ремонтной программы в ЮФО

«Россети» проинформировали о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. в общей сложности 57 тысяч подстанций и 263 тысяч километров линий электропередачи на юге страны. Энергетический оператор уверяет, что работы продолжаются по ранее утвержденному графику.

Руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов возглавил заседание федерального штаба в Волгограде по подготовке субъектов электроэнергетики ЮФО к очередному отопительному сезону. В работе принимал участие генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин, сообщает информационное издание Novostivolgograda.ru. В перечне подготовительных работ - ремонт 3 000 км линий электропередачи с напряжением свыше 35 кВ и 6,7 тысячи единиц оборудования на подстанциях. Все основные мероприятия планируют закончить до 1 октября. Аварийный запас сформировали на сегодняшний день уже на 100 процентов, утверждают энергетики. На случай возникновения нештатных ситуаций укомплектованы 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад, это не менее 5,8 тысячи специалистов и около 2,8 тысячи единиц спецтехники. Подготовили при этом 531 резервный источник электроснабжения - суммарная мощность составила 58 МВт, отметили энергетики. По словам Николая Шульгинова, успешное прохождение предстоящего отопительного сезона возможно только в случае, если компании обеспечат наладку всего необходимого оборудования, своевременно реализуют мероприятия, предусмотренные ремонтной программой, а также обеспечат утвержденные нормативы запасов топлива на электростанциях. Помимо этого, потребуются ресурсы для проведения аварийно-восстановительных работ на случай возможных ЧП, предупредил глава энергетического ведомства. «Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 млрд рублей, - заявил Андрей Рюмин. - Планируем несколько крупных вводов, в том числе связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветроэлектростанций». Глава компании «Россети» сообщил о наиболее крупных проектах оператора. Речь идет о модернизации центров питания Адыгеи, а также о создании новых подстанций в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях (подстанции «Полевая», «Слюсарево» и «Зубовка»). К ним будут присоединять впоследствии новые объекты ВИЭ-генерации, подытожил Андрей Рюмин.

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