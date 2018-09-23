Рустэм Хамитов проверил качество питьевой воды в Октябрьском

К 100-летию республики в городе завершилось строительство новой системы водоснабжения города. Глава региона побывал на площадке напорных резервуаров МУП «Октябрьсккоммунводоканал».

Как сообщил директор предприятия Айдар Имангулов, ранее водоснабжение города осуществлялось из подземных источников Якшаевского водозабора, а также двух водозаборов, расположенных на территории Татарстана.

Схема работала неэффективно: качество питьевой воды не всегда соответствовало нормам, была изношена и не гарантировала беспрерывную подачу воды населению.

В итоге в городе за семь лет построили новую систему водоснабжения общей стоимостью в почти 2 млрд рублей. Теперь, как заявил Хамитов, городу необходима реконструкция системы канализации и строительства очистных сооружений суммой около 1,5 млрд рублей.

– Была проблема: воды не хватало – раз, были перебои – два, качество воды было совсем плохое – три. Кроме того, перспектив развития по новым микрорайонам фактически не было, потому что не хватало воды. Сейчас построили новую систему водоснабжения. Вообще, для 100-тысячного города новый водозабор – это редкость сегодня. Это нам дало: первое – качество, второе – количество в достаточном объёме, третье – всё стало современное. В конечном итоге это инфраструктура, которая на долгие годы позволит городу развиваться, двигаться вперёд.

В ходе рабочего визита глава республики ознакомился с работой производственной компании «Мегафлекс», где заявил о необходимости поддержки быстрорастущих предприятий региона и поручил заняться этим минпрому.