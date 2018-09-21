Рустэм Хамитов возложил цветы к могиле народного поэта Башкирии Мустая Карима
Сегодня, 18:34ОбществоРустэм Башкирцев
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И встретился с внуком поэта Тимербулатом Каримовым.
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Подробности встречи пока не разглашаются. Напомним, 25 сентября - годовщина смерти знаменитого писателя, драматурга Мустая Карима.
В 2019 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя. В честь векового юбилея в России и Башкортостане пройдут праздничные мероприятия. Ход подготовки к ним сегодня, 21 сентября, обсуждался на заседании регионального оргкомитета.
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