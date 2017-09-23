Мальчик из Уфы стал героем федерального телешоу о толстых детях

Вчера, 22 сентября, в эфире телепроекта «Мужское и женское» прошло обсуждение проблемы чересчур упитанных детей. Ребята, страдающие чрезмерной полнотой, поведали со слезами, насколько трудно им живется: как их дразнят сверстники, приходится избегать спортивных и общественных мероприятий и т.д. При этом практически все они от отчаяния «заедают» свой стресс гамбургерами и сдобой.

Среди героев передачи оказался и юный житель Уфы. 13-летний Семен Муллакаев весит 91 килограмм. По словам мальчика, он берет пример с отца, который много времени проводит у компьютера, даже кушает, не отходя от него.

Ведущий передачи Александр Гордон искренне проникся проблемой ребенка и даже в сердцах посоветовал ему, как можно давать отпор обидчикам.

- Так в рожу надо было дать! – воскликнул ведущий к восторгу зрителей. Но оказалось, что Семен морально не готов к таким поступкам.

Аудитория и эксперты посоветовали всем участникам шоу, прежде всего, кардинально пересмотреть свой образ жизни. И, скорее всго, всем членам их семей необходимо общение с психологами и диетологами.