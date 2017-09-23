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Мальчик из Уфы стал героем федерального телешоу о толстых детях
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Фото: Первый канал

Мальчик из Уфы стал героем федерального телешоу о толстых детях

23 сентября 2017, 11:07ОбществоТатьяна Майорова
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