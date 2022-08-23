ИРИ обозначил соцподдержку как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"

Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории более всего повлияли на молодежь.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Опросы проводят среди граждан от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru. За последние годы в России приняли множество программ и мер поддержки молодых семей. Таким образом, молодые родители могут рассчитывать на целый пакет подобных мер. Все начинается с постановки на учет в женской консультации. Будущие мамы, обратившиеся в ЖК в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают выплаты в размере 50% прожиточного минимума. В среднем по стране это около 6350 рублей. Затем приходит время оформлять пособие по беременности и родам, которое принято называть «декретными». Его рассчитывают по специальной формуле. Выплаты составляют 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. В 2021 году минимальная сумма достигала 58 878 рублей. Кроме того, при рождении ребенка предусмотрена выплата единовременного пособия — 18 886,32 рубля. Если в семье рождается сразу двое или более детей, пособие выплачивается на каждого ребенка. После рождения малыша также положено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — в размере 40% среднего заработка. Материнский капитал стал одним из самых мощных социальных драйверов. Ранее его получали семьи, где родился второй ребенок. С 2020 года условия получения материнского капитала расширили, и теперь семьи могут получить сертификат уже при рождении первенца. Сумма маткапитала — 483 881 рубль. При рождении второго ребенка маткапитал увеличивается на 155 550 рублей. Программа продлена до 2026 года. Расходовать его можно на ряд важных для семей целей: приобретение жилья, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Кроме того, государством предусмотрены выплаты на детей из семей в сложной жизненной ситуации, на детей-инвалидов и детей военнослужащих. Также в России приняты несколько госпрограмм, упрощающих приобретение недвижимости для молодежи. Программа «Молодая семья» предполагает единовременную безвозмездную помощь, на которую могут рассчитывать молодые семьи, где возраст каждого из супругов не более 35 лет. Выплату можно вложить в покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также в первоначальный взнос или погашение ипотеки. Многодетные семьи также могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Семейная ипотека — это кредит по льготной ставке до 6% годовых. Ранее такая программа была доступна семьям с двумя и более детьми, а теперь в ней могут участвовать и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

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