В Южноуральске оставившей сына без присмотра женщине выписали штраф на сто рублей

Жительницу Южноуральска обязали выплатить штраф в размере ста рублей из-за ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Ее несовершеннолетний сын был обнаружен спящим на обочине дороги, мальчик находился на улице без какого-либо надзора взрослых, его нашел и проводил домой случайный прохожий.

Как сообщает kursdela.biz, данным инцидентом заинтересовалась прокуратура. Уже установлено, что многодетная мать неоднократно оставляла своих детей без присмотра. В течение июня этого года горожане два раза находили мальчика на улице и приводили домой. В день, когда произошел вышеописанный инцидент, женщина отправила своего трехлетнего сына и девятилетнюю дочь к бабушке, чтобы они не мешали спать их младшей сестре. Однако старшая сестра не смогла довести мальчика до дома и она оставила его на улице, у дороги. Мать уже получила два предупреждения от надзорных органов и штраф на сумму сто рублей.

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