Корабли иностранных государств станут участниками парада ВМФ РФ

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В приуроченном ко Дню ВМФ морском параде вместе с российскими судами примут участие корабли других государств.
Об этом стало известно 23 июля,информирует газета «Известия».
Отмечается, что в Санкт-Петербурге 28 июля вместе с кораблями ВМФ РФ пройдет фрегат Tarkash (Индия) и эсминец Xiang (Китай). Фрегат «Адмирал Горшков» из России, в свою очередь, ранее участвовал в подобных мероприятиях на территории Индии и Китая.
Всего к праздничному строю на Неве будут привлечены 25 судов.
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