Корабли иностранных государств станут участниками парада ВМФ РФ

Отмечается, что в Санкт-Петербурге 28 июля вместе с кораблями ВМФ РФ пройдет фрегат Tarkash (Индия) и эсминец Xiang (Китай). Фрегат «Адмирал Горшков» из России, в свою очередь, ранее участвовал в подобных мероприятиях на территории Индии и Китая.