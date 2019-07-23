ЕКА сообщила данные о местонахождении спутников на орбите
23 июля, 18:54ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало информацию о координатах нахождения спутников США на геостационарной орбите.
Об этом стало известно 23 июля, газета «Известия».
В каталоге находятся 1638 спутников. Из них 529 - управляемые. Остальные представляют собой отработавшие свой срок ступени ракет-носителей и нефункционирующие космические аппараты.
В документе использованы российские данные, которые представлены Астрономическим научным центром, Международной компанией «Вымпел», а также Институтом прикладной математики РАН.
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