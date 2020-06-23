В Москве от коронавируса вылечили еще 2,5 тысячи человек

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В столице за сутки из больниц были выписаны 2,5 тысячи пациентов, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в Москве превысило 139 тысяч человек.
Соответствующие данные предоставила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщают “Известия”.
По данным на 22 июня, на территории России количество заразившихся коронавирусом составило 592 280 человек. Погибли 8206 пациентов, вылечились - 344 416 россиян.
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