Депутат Буцкая оценила идею предоставления оплачиваемого отпуска отцам

Депутат Буцкая оценила идею предоставления оплачиваемого отпуска отцам
Депутат Буцкая оценила идею предоставления оплачиваемого отпуска отцам
Вчера, 18:31ОбществоФото: piqsels.com
Идея предоставлять отцам оплачиваемый отпуск обсуждается уже давно, по заявлению первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Как информирует NEWS.ru, по статье 128 ТК РФ работник при рождении ребенка вправе взять отпуска сроком до 5 календарных дней за свой счет.

Депутат Буцкая подчеркнула важность зарождения в папе родительских чувств и важность его постоянного присутствия с женщиной при рождении ребенка. Она отметила: с точки зрения предоставления отцам оплачиваемого отпуска возникает много вопросов, в частности, почему на 5 дней.

«Я полностью за поддержку семьи, но надо объяснять почему и всем ли. Хотя понятно, что папе всегда есть что принести к женщине в роддом, можно это после работы сделать. Здесь главное — объяснить зачем», — говорит Буцкая.

Депутат также подчеркнула, что если по ТК РФ работнику могут предоставить неоплачиваемый отпуск, это свидетельствует о том, что он требуется не всегда. А при возникновении экстренной ситуации человек официально может не выйти на работу. В случае с оплачиваемым отпуском при любых ситуациях отец будет говорить, что у него есть 5 дней, отметила она. «Но тогда встает вопрос, почему пять? Мама может все эти пять дней лежать после кесарева в роддоме, у нее и малыша будет всё хорошо, и папа будет вечером привозить, условно, подгузники», — заключила Буцкая.

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