Билайн сделал интернет еще надежнее в популярных местах отдыха жителей

Устроить пробежку в парке под любимые музыкальные треки, поделиться впечатлениями с друзьями прямо во время концерта или посоветоваться с родными перед крупной покупкой — билайн помогает абонентам оставаться на связи.

В 2021 году оператор расширял зону покрытия мобильного интернета и улучшал цифровые сервисы на территории всей Башкирии. При этом особое внимание компания уделила развитию сети в торгово-развлекательных комплексах, культурно-общественных пространствах, а также популярных туристических направлениях. Например, одним их излюбленных мест отдыха у уфимцев вот уже на протяжении более 20 лет продолжает оставаться Парк культуры и отдыха «Кашкадан», построенный вокруг одноименного озера. Ежедневно здесь проводят время сотни жителей и гостей города, которые загружают гигабайты видеоконтента на свои смартфоны и планшеты и слушают музыку по время прогулок — билайн установил еще одну базовую станцию на территории парка, которая позволяет абонентам оставаться «онлайн». За последний год оператор существенно улучшил качество связи и в Городском Дворце Культуры в Стерлитамаке. На праздничном концерте, развлекательном мероприятии перед площадкой Дворца и в сквере рядом со зданием — клиенты смогут беспрепятственно выходить в сеть даже в моменты пиковых нагрузок. А отдыхающие в уфимском санатории «Зеленая Роща» могут делиться с родными впечатлениями от отдыха и смотреть сериалы, чтобы не скучать во время оздоровительных процедур, — интернет не подведет. билайн улучшил качество не только внутри лечебных корпусов, но и на территории всего санатория для удобства абонентов — на парковке, в концертном зале, зимнем саду и парке. Кроме того, только за прошлый год технические специалисты билайна улучшили качество связи на территории сразу нескольких торговых центров республики, среди которых — ТРЦ «Планета», являющийся самым крупным во всей Башкирии. Благодаря indoor-покрытию LTE, построенному оператором, посетители торгово-развлекательного центра могут общаться по голосовой связи и пользоваться онлайн-сервисами в любой точке здания: на парковке, фуд-корте и даже в аквапарке, располагающемся внутри центра. — Наша главная ценность — это клиент. Мы стремимся быть максимально ориентированными на потребности наших абонентов, поэтому стараемся не просто расширять наше сетевое покрытие на территории Башкирии, но и усиливаться в локациях, которые из года в год пользуются большой популярностью у жителей республики — в парках, торговых центрах, в местах отдыха. Строительство и грамотное использование инфраструктуры помогают нам сегодня предоставлять клиентам качественную голосовую связь и стабильный интернет», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter