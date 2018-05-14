Минфин поможет российским компаниям попавшим под санкции
Сегодня, 15:39Экономика
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Министерство финансов Российской Федерации рассматривает вопрос о кредитной поддержке компаний, которых затронули санкции США.
По словам исполняющего обязанности главы Минфина РФ Антона Силуанова, к кредитной поддержке организаций могут привлечь Промсвязьбанк. Об этом пишет портал rns.online.
Минфин РФ прорабатывает разные варианты поддержек попавших под американские санкции российских компаний. В первую очередь помощь требуется таким гигантам как «Русал» и ГАЗ. Помогать предприятиям планируется «за счет Промсвязьбанка», сказал и.о главы Минфина РФ.
Силуанов добавил, что некоторые нуждающиеся уже получили помощь от государства. Так неделю назад «поддержку» из Москвы получила компания Виктора Вексельберга «Ренова». Точную сумму помощи, которую бизнесмен получил из государственной казны России, чиновник назвать отказался.
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