Минфин поможет российским компаниям попавшим под санкции

По словам исполняющего обязанности главы Минфина РФ Антона Силуанова, к кредитной поддержке организаций могут привлечь Промсвязьбанк. Об этом пишет портал rns.online.

Минфин РФ прорабатывает разные варианты поддержек попавших под американские санкции российских компаний. В первую очередь помощь требуется таким гигантам как «Русал» и ГАЗ. Помогать предприятиям планируется «за счет Промсвязьбанка», сказал и.о главы Минфина РФ.