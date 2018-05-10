США ввели санкции против структур Минобороны России
Государственный департамент США ужесточил санкции против Российской Федерации.
Новые ограничения введены за нарушение Россией международных законов о нераспространении оружия массового поражения. Об этом пишет портал rns.online.
Текст документа опубликован в Федеральном реестре США. Белый дом ввел санкции против объектов Минобороны РФ. Ограничения наложили на 11-й гатчинский Учебный центр зенитных ракетных войск, а также 18-й московский и курский ЦНИИ Минобороны. Санкции также распространяются на тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП), 183-й зенитный ракетный полк и Научно-производственный концерн «Барл».
Новые ограничительные меры ввели против Главного управления Генерального штаба (экс-ГРУ). Санкции также затронули ряд компаний из Китая, Ирана, Египта, КНДР, Сирии и Турции.
30 апреля США ввели ограничения против российского специального экспортера вооружений «Рособоронэкспорта». Несколькими неделями ранее опала Вашингтона распространилась на ряд российских бизнесменов и корпораций. Речь идет об Олеге Дерипаске, Игоре Ротенберге, Викторе Вексельберге, а также компании En+ Group, группе ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal и группе «Ренова».