США ввели санкции против структур Минобороны России

Новые ограничения введены за нарушение Россией международных законов о нераспространении оружия массового поражения. Об этом пишет портал rns.online.

Текст документа опубликован в Федеральном реестре США. Белый дом ввел санкции против объектов Минобороны РФ. Ограничения наложили на 11-й гатчинский Учебный центр зенитных ракетных войск, а также 18-й московский и курский ЦНИИ Минобороны. Санкции также распространяются на тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП), 183-й зенитный ракетный полк и Научно-производственный концерн «Барл».

Новые ограничительные меры ввели против Главного управления Генерального штаба (экс-ГРУ). Санкции также затронули ряд компаний из Китая, Ирана, Египта, КНДР, Сирии и Турции.