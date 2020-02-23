Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии комфортную жизнь

Руководитель Башкирии Радий Хабиров обратился к мужчинам всей республики поздравительной речью. Он отметил, что в День защитников Отечества во всех частях региона планируют провести различные тематические мероприятия.

- Мы со своей стороны сделаем так, чтобы люди жили комфортно. А вы нас защищайте, - отметил Хабиров.