Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии комфортную жизнь
23 февраля, 11:52ОбществоФото: Личная страница Радия Хабирова в Инстаграм
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В День защитников Отечества глава региона в социальных сетях опубликовал видеопоздравление.
Руководитель Башкирии Радий Хабиров обратился к мужчинам всей республики поздравительной речью. Он отметил, что в День защитников Отечества во всех частях региона планируют провести различные тематические мероприятия.
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Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)
- Мы со своей стороны сделаем так, чтобы люди жили комфортно. А вы нас защищайте, - отметил Хабиров.
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