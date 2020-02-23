Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню

Сегодня, 23 февраля, в Башкирии стартовали торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню защитников Отечества. Глава республики Радий Хабиров принял участие в возложении цветов к Вечному Огню в уфимском парке Победы.

Кроме того, была почтена память Героев СССР Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина. У памятника этим героям, известным своими бессмертными подвигами, была объявлена минута молчания.

Напомним, в Башкирии сегодня запланированы ряд торжественных мероприятий, посвященных этому значимому празднику. В Уфе состоится праздничный митинг, конкурс среди кадетов, торжественное собрание и спортивно-патриотический турнир.