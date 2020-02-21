Изобретатель из Башкирии участвовал в создании легендарного автомата Калашникова

Слово «Калашников» стало уже нарицательным. Оно присутствует в фильмах, литературных и музыкальных произведениях. Даже рэпер Face, казалось бы, довольно далекий от военной темы, сочинил песню со словами «Баю-бай, засыпай, мой «Калашников».

Между тем, оказывается, к созданию знаменитого автомата причастен и наш земляк – Евгений Андреевич Кравченко, который с 70-х годов ХХ века жил в поселке Серафимовский в Туймазинском районе Башкирии.

Информацией об этом замечательном человеке с Медиакорсетью поделилась редактор журнала «Ветеран Башкортостана» Светлана Беллендир.

По ее словам, материалы и фотографии, касающиеся Евгения Кравченко, в свое время предоставил для публикации замечательный человек, которого, к сожалению, сегодня уже нет в живых, - Виктор Базаров, много лет проработавший преподавателем Серафимовского специнтерната.

«Женя мыслил на инженерном уровне»

Об этом рассказывал сам Михаил Калашников в своих мемуарах, подчеркивая, что именно Евгений Кравченко стал соавтором первой модели АК-47. Два талантливых конструктора познакомились в 1941 году в Казахстане, в железнодорожном депо станции Матай.

В книге «Записки конструктора-оружейника» Калашников вспоминал: «Особую радость я испытал, когда в одном из рабочих узнал своего давнего знакомого Женю Кравченко. Еще до войны вместе с ним трудились в депо. Хотя мы не были близкими друзьями, но он запомнился мне как отзывчивый, добросовестный человек, умевший на токарном и фрезерном станках творить чудеса… Скажем, поздним вечером мы обсуждали, как лучше выполнить ту или иную деталь. Чертежа на нее еще не было. А утром Кравченко подходил к нашему столу, клал на верстак готовую вещь, застенчиво улыбался и говорил: « По-моему, что-то похожее получилось…» Получилось не просто «что-то похожее», а как раз то, что было задумано. Золотые рабочие руки были у Жени Кравченко! Он и мыслил почти на инженерном уровне. Доходил до всего сам, своим пытливым умом, самоотверженным трудом. Женя имел завидную способность воплощать в металл то, что на наших эскизных набросках представлялось путаницей линий, размерных стрелок и цифр».

Впоследствии сын Евгения Кравченко Алексей рассказывал, что в их хозяйстве все – от мясорубки до автомобиля – было сделано или усовершенствовано золотыми руками отца. Он постоянно что-то мастерил и конструировал.

Как рождался знаменитый автомат?

Михаил Калашников не утаил от талантливого друга Евгения заветную мечту. Он признался, что хочет сконструировать пистолет-пулемет с максимальной убойной мощностью, точностью стрельбы, минимальным весом. «А главное – новое оружие должно быть простым в обращении, – горячо говорил Калашников. – Каждый солдат должен уметь с ним обращаться».

«Что-то слишком высокие требования ты предъявляешь…» – подумав, заявил Кравченко.

Изобретатели сидели дотемна и спорили до хрипоты, сравнивая будущую модель с отечественными и немецкими системами. Наконец Евгений Кравченко выточил ударно-спусковой механизм и вставил в оружие.

И вот настал день, когда все депо собралось, чтобы поприсутствовать на испытаниях автомата в импровизированном тире. Результат превзошел ожидания. Пули легко пробивали железный лист, собрать автомат мог даже ребенок. Оружие закапывали в песок, с размаху бросали на землю – а оно все равно стреляло.

Узнав об изобретении, начальник депо помог связаться с Министерством обороны. Обоих изобретателей пригласили в Москву, но в столицу отправился только один Калашников.

Евгений Кравченко не любил публичности, он не дал в своей жизни ни одного интервью. Сын Кравченко вспоминал, что Михаил Тимофеевич не раз приходил в гости и уговаривал отца войти в его конструкторскую группу, но тот наотрез отказывался. «Это ведь всем известно: у нас любое изобретение надо головой прошибать, – признался он однажды Калашникову. – Не по мне все это, и семью оставлять не хочу».

Он не любил славы

В 1971 году Евгений Андреевич с семьей перебрался в Серафимовский, устроился в управление технологического транспорта. В первые же дни Кравченко изобрел уникальную автоматическую пилораму – весь поселок ходил к нему с просьбами собрать такой же станок или хотя бы дать чертеж. Дом он построил в стиле русского зодчества, хотя за дерево взялся впервые. Механизмов и машин наделал – не счесть, получил множество почетных грамот и дипломов.

В последние годы жизни Кравченко работал в Серафимовской спецшколе охранником. Для малолетних правонарушителей он был непререкаемым авторитетом. Один из педагогов рассказывал, что Евгению Андреевичу хватало полчаса беседы с самым буйным сорвиголовой, чтобы паренек изменился в лучшую сторону. Но к славе он никогда не стремился, государственных наград у него не было.

Не стало уникального изобретателя в 1983 году — он скончался от сердечного приступа. Михаил Калашников поддерживал вдову друга, иногда чуть не половину пенсии перечислял в Серафимовский. А дочь Калашникова написала книгу о военных конструкторах, в которой нашему земляку отдана целая глава.

Из письма Михаила Калашникова вдове Евгения Кравченко

Добрый вечер, уважаемая Мария Васильевна! Получил вашу открытку с праздничными поздравлениями, спасибо. Мы живем в это смутное время, как и большинство народа, возмущаясь развалом и беззаконием. Работаем все на прежних местах. Внуки учатся, один уже работает.

Мария Васильевна, высылаю вам книгу, в которой рассказано, как мы в то тяжелое военное время создавали первый образец. Какое умение проявлял Женя при изготовлении в крайне трудных деповских условиях! Ведь он жил этой работой. Как жаль, что он рано ушел из жизни. Женя остался в моей памяти вечно живым.

Привет и добрые пожелания детям и внукам.

Крепко обнимаю, Михаил.

14.03.93 г.

Из письма дочери Михаила Калашникова вдове Евгения Кравченко.

Здравствуйте, уважаемая Мария Васильевна! Пишет вам дочь Михаила Тимофеевича – Елена. Мы с папой посылаем вам две книги в память о тех годах в Казахстане, когда ваш муж Евгений работал в депо и помогал моему папе в работе над первым его пистолетом-пулеметом. В своих воспоминаниях Михаил Тимофеевич рассказывает об этом, поэтому для меня ваш супруг даже не Евгений, а просто, как в те далекие годы, Женя. Очень жаль, что в нашей семье нет его фотографии, чтобы можно было представить, как он выглядел

При издании книги, над которой я работаю, хорошо бы включить фотографию вашего мужа.

Мария Васильевна, если у вас сохранились снимки тех лет, вышлите мне их. Я перефотографирую и верну.

Я занимаюсь сбором и хранением папиного архива. Работаю над созданием летописи ветеранов-оружейников.

Хочу пожелать вам и вашим близким всего самого доброго в сегодняшнее не очень-то легкое время! А самое главное – будьте здоровы!!!