Теплая погода в Москве стала причиной пробуждения бабочек и божьих коровок
Сегодня, 16:30ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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По словам пресс-секретаря Зоологического музея Ильи Гомыранова, в российской столице из-за слишком теплой погоды проснулись божьи коровки, а также некоторые бабочки.
Представитель учреждения рассказал об этом 23 января, сообщает газета «Известия».
Гомыранов пояснил, что теплая погода, которая наблюдается уже долгое время, действительно может стать причиной пробуждения беспозвоночных. Так, в Москве уже находили бабочек дневного павлиньего глаза, а также божьих коровок.
Эти виды насекомых зимуют в стадии взрослых животных, добавил он.
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