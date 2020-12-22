В Минздраве Башкирии сообщили, как узнать о состоянии родных, лежащих в больнице

В Минздраве Башкирии сообщили, как узнать о состоянии родных, лежащих в больнице

Вчера, 15:18ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 22 декабря, на еженедельном брифинге Минздрава заместитель министра Ирина Кононова рассказала, как можно оперативно узнать о здоровье пациентов, лежащих в больнице.

По словам Ирины Кононовой, в ноябре в республике заработала горячая линия справочной службы о состоянии здоровья пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях. Информацию можно получить ежедневно с 15 до 17 часов.

— Полный список телефонов горячих линий госпиталей можно найти на сайте Минздрава на главной странице в окошке «горячая линия», — отметила она.

Помимо этого по всем вопросам можно обратиться на горячую линию оперативного ситуационного центра по номеру 218-19-19, а также по номеру 122.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы