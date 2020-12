В Минздраве Башкирии сообщили, как узнать о состоянии родных, лежащих в больнице

Сегодня, 22 декабря, на еженедельном брифинге Минздрава заместитель министра Ирина Кононова рассказала, как можно оперативно узнать о здоровье пациентов, лежащих в больнице.

По словам Ирины Кононовой, в ноябре в республике заработала горячая линия справочной службы о состоянии здоровья пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях. Информацию можно получить ежедневно с 15 до 17 часов. — Полный список телефонов горячих линий госпиталей можно найти на сайте Минздрава на главной странице в окошке «горячая линия», — отметила она. Помимо этого по всем вопросам можно обратиться на горячую линию оперативного ситуационного центра по номеру 218-19-19, а также по номеру 122.

