В Минздраве Башкирии сообщили, как узнать о состоянии родных, лежащих в больнице

По словам Ирины Кононовой, в ноябре в республике заработала горячая линия справочной службы о состоянии здоровья пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях. Информацию можно получить ежедневно с 15 до 17 часов.
— Полный список телефонов горячих линий госпиталей можно найти на сайте Минздрава на главной странице в окошке «горячая линия», — отметила она.
Помимо этого по всем вопросам можно обратиться на горячую линию оперативного ситуационного центра по номеру 218-19-19, а также по номеру 122.