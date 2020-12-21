Минздрав России об антиковидном центре Башкирии: «Слышишь не голос аватара»

Напомним, центр посетили первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский и замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Первый предложил разместить аналогичные учреждения по всей стране.
Валерий Рязанский отметил, когда тебе трудно, звонишь и слышишь отзывчивый голос оператора, а не голос аватара — добрый знак, сказала Римма Утяшева.
Она также добавила, что call-центр обработал 22 тысячи звонков. В настоящее время число обращений сократилось, что по ее словам, говорит о контроле ковид-ситуации.