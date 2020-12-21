Минздрав России об антиковидном центре Башкирии: «Слышишь не голос аватара»

Минздрав России об антиковидном центре Башкирии: «Слышишь не голос аватара»

Вчера, 10:58Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Координатор ситуационного антиковидного центра и зампредседателя комитета Госсобрания республики по здравоохранению Римма Утяшева рассказала о приезде делегации на прошлой неделе.

Напомним, центр посетили первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский и замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Первый предложил разместить аналогичные учреждения по всей стране.

Валерий Рязанский отметил, когда тебе трудно, звонишь и слышишь отзывчивый голос оператора, а не голос аватара — добрый знак, сказала Римма Утяшева.

Она также добавила, что call-центр обработал 22 тысячи звонков. В настоящее время число обращений сократилось, что по ее словам, говорит о контроле ковид-ситуации.

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