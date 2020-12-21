Минздрав Башкирии назвал районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Так, за прошедшие сутки больше всего зараженных зафиксировано в Уфе – 40 заболевших. В два раза меньше, 20 человек, в городе Кумертау. Чуть меньше в Туймазинском районе – 14 зараженных. По 10 заболевших в Альшеевском и Белебеевском районах. По восемь – в Балтачевском и Мелеузовском районах. Семеро заболевших в Бакалинском районе, и по шесть – в Бирском и Татышлинском районах республики.