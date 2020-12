Минздрав опубликовал график работы медучреждений Башкирии в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Башкирии и руководители медучреждений приступили к круглосуточному дежурству, которое продлится до 11 января.

Амбулаторно-поликлинические учреждения 31 декабря и с 1 по 8 января будут работать по «праздничному» графику — с 8 до 17 часов. При этому приём вызовов будет осуществляться до 16 часов. До 16 часов 10 января 2021 года будет работать и служба неотложной помощи. Травмпункты Уфы для взрослого населения работают круглосуточно. Травмпункт Республиканской детской клинической больницы и травмпункт Городской детской клинической больницы № 17 Уфы будут работать круглосуточно, травмпункты детских поликлиник № 4 и № 5 — с 8 утра до 22 часов. Кроме того, Минздрав сообщил об организации работы неотложной стоматологической помощи для находящихся на лечении в госпиталях и самоизоляции пациентов с коронавирусом.

