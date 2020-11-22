Под Уфой вновь закрыли пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

Напомним, ещё в октябре на работу пансионата «Моя семья» в поселке 8 Марта в Уфе посыпались жалобы на плохое содержание престарелых постояльцев. Первой о проблемах в соцучреждении заговорила бывшая сотрудница, которая опубликовала полуголые фото постояльцев на незаправленных кроватях. После публикаций в соцсетях и СМИ о пансионате, его проверили депутаты Госсобрания Башкирии, сравнив условия пребывания с пьесой «На дне». Следком возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате. Позже прокуратура потребовала закрыть пансионат, а в отношении гендиректора были возбуждены ещё и административные дела. 22 октября со второго этажа выпал 81-летний пенсионер, который скончался. В этот же день суд постановил закрыть пансионат «Моя семья».