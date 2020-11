Под Уфой вновь закрыли пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

Судебные приставы вновь приостановили деятельность пансионата «Моя семья», только теперь уже на территории Уфимского района.

Напомним, ещё в октябре на работу пансионата «Моя семья» в поселке 8 Марта в Уфе посыпались жалобы на плохое содержание престарелых постояльцев. Первой о проблемах в соцучреждении заговорила бывшая сотрудница, которая опубликовала полуголые фото постояльцев на незаправленных кроватях. После публикаций в соцсетях и СМИ о пансионате, его проверили депутаты Госсобрания Башкирии, сравнив условия пребывания с пьесой «На дне». Следком возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате. Позже прокуратура потребовала закрыть пансионат, а в отношении гендиректора были возбуждены ещё и административные дела. 22 октября со второго этажа выпал 81-летний пенсионер, который скончался. В этот же день суд постановил закрыть пансионат «Моя семья». На этот раз, как сообщает пресс-служба ФССП, руководство учреждения возобновило деятельность в селе Зубово. Сотрудники забрали из медучреждений бывших постояльцев, а остальных родственники передали сами. В связи с этим объект посетили судебные приставы. Порядка 30 пенсионеров, находящихся в трехэтажном доме, необходимо было разместить в государственных социальных учреждениях. Сотрудники органа принудительного исполнения установили родственников граждан и связались с ними. Часть граждан забрали родственники. Размещение остальных взяло на себя государство в лице Министерства семьи, труда и социальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, сотрудники предупредили руководство об ответственности за незаконное возобновление работы. Video: ФССП по РБ

