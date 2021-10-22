Половина россиян могут отменить свои туры внутри страны в ноябре

Глава туроператора по РФ «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что карантин в связи с распространением коронавируса может спровоцировать отмену до 50% туров на ноябрьские праздники внутри страны.

По словам Ромашкина, после объявления о введении нерабочей недели число бронирований путевок выросло на пять процентов. Но после того, как регионы начали сообщать о введении ковидных ограничений, продажи остановились, россияне начали аннулировать туры, передает iz.ru. Эксперт считает, что процент отмен в результате может достигнуть 50% — из расчета, что около половины россиян еще не поставили вакцину. В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что из-за карантина в регионах спрос на туры по РФ сократился на 30%.

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