Бывшая девушка Радика Юльякшина Гульназ Асаева поделилась со своими подписчикам в Instagram волнующей новостью. По словам девушки, у нее начались проблемы со здоровьем и в скором времени её ждет операция.

Певица пояснила поклонникам, что не так давно посещала офтальмолога. Из-за плохого зрения девушка испытывает дискомфорт, поэтому ей была назначена операция. Однако на какую именно дату – пока неизвестно. — Дай Бог, все будет хорошо, но я очень боюсь, рассказала Гульназ Асаева. Напомним, певица не впервые жалуется на проблемы со здоровьем. В конце сентября девушка попала в больницу. Гульназ Асаева тогда выложила фото больничной каталки и написала: «Господи, как страшно».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter