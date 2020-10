Двоих жителей Сахалина задержали по подозрению в краже лососевой икры с завода на сумму почти миллион рублей.

Газета “Известия” сообщает, что хищение лососевой икры произошло с рыбоперерабатывающего завода на Сахалине. Подозреваемые - два молодых человека, одному из которых 18 лет, а второму 21 год. Они взломали замок, проникли на завод и украли 265 килограммов красной икры на сумму почти миллион рублей. До момента задержания они успели продать краденное и потратить вырученные деньги.

