В Благовещенском районе Башкирии ТИК согласовал референдум о полигоне ТКО

Сегодня, 22 октября, в Благовещенске состоялось заседание рабочей группы территориальной избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос о назначении местного референдума на территории Благовещенского района.

Заседание на тему референдума прошло в связи с несогласием части населения со строительством нового полигона ТКО в Новонадеждинском сельсовете. Рабочая группа решила передать вопрос на рассмотрение далее - в районный совет депутатов. По словам председателя совета, предварительная дата рассмотрения вопроса о референдуме назначена на 29 октября.

Территориальная избирательная комиссия инициативу референдума согласовала. Далее решение примут депутаты Совета Благовещенского района.