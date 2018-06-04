Новый полигон ТКО под Благовещенском: Что приукрашивают инициаторы проекта

Хочу высказать ряд комментариев в связи с выступлением Максадова на «Эхо Москвы в Уфе» и выходом газеты «Панорама». Многое в ООО «Регион-Капитал» приукрашивают в своем бизнесе и вообще в том, что такое мусоросортировочный комплекс.

По сути мусоросортировочный комплекс - это помещение выгрузки и сортировочное помещение, в котором люди руками перебирают мусор, поступающий по транспортерной ленте, далее отсортированный мусор прессуют в брикеты. В этом и заключается вся сортировка.

Как Вы уже поняли, ничего сверхестественного и технологичного, просто сортировщикам создали условия для работы и мусор не надо ковырять на улице под дождем в куче крючком, как это было раньше, его подают по транспортеру.

Что касается переработки, то Максадов и Фархшатов (инвестор и руководитель проекта - прим.), а также вся их команда, видимо, сами не понимают разницы в обработке и переработке.

Сортировка - это одна из разновидностей обработки, а переработка совсем другое. К примеру, мы берем кусок металла, который является сырьем и зажимаем его в токарный станок с последующей обработкой.

Если мы берем стружку после этого, то мы ее направляем в домну для переработки и получения нового куска металла для последующей обработки.

То есть отсортированные отходы - это сырье для последующей переработки и получения сырья для изготовления изделий.

Громкое название «завод», которым Максадов, Фархшатов и другие, видимо, уже привыкли называть полигон ТКО, по всем документам фигурирует как полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом, и слово «завод» нигде не фигурирует и не значится.

Когда подаются документы на объект в главгосэкспертизу, в документах сразу прописано название объекта, у «Регион-Капитал» - документы на полигон ТКО, и там даже нет указаний на мусоросортировочный комплекс.

Что касается переработки и получения до 20 процентов полезного сырья - это чистой воды ложь, нет в России таких технологий, максимум 10 процентов. Также Максадов, Фархшатов со своей командой не раскрывают, что даже картон не весь идет в утиль. Если картон загрязнен жиром или еще чем-либо, то его просто хоронят на полигоне.

По масштабам проекта. Это 200 000 тонн в год коммунальных отходов и 280 000 промышленных отходов, итого 480 000 тонн в год.

Мусоросортировочный комплекс рассчитан на 50 000 тонн в год, таким образом 430 000 тонн в год все равно будет отправлено на полигон без сортировки.

А из тех 50 000 отсортированных тонн в год они получат лишь 5 000 тонн полезного сырья, а 45 000 тонн отправят на полигон. Итого: 475 000 из 480 000 тонн в год будет захоронено, и в чем здесь выгода?

А вот если брать денежные средства за захоронение, вот здесь как раз и есть огромная выгода. За одну тонну отходов полигоны берут от 1500 до 2500 рублей, вот в этом и есть настоящая прибыль, а самое главное - без каких либо затрат.

А мусоросортировочный комплекс - для вида, но не для уменьшения объема отходов. Для примера приведу действующий полигон ТКО ООО «Вторресурс» со сроком эксплуатации как минимум до 2032 года, на котором за период 2016 года было размещено чуть менее 13 000 тонн отходов, образующихся в Благовещенске и Благовещенском районе.

В 2017 году на данном полигоне ввели в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс мощностью 30 000 тонн в год, то есть весь поступающий мусор проходит в полном объеме через комплекс, а остатки захоранивают, не нагружая комплекс даже на 50 процентов.

Уважаемые жители города Благовещенск и Благовещенского района, депутаты и главы района и города! Вас разводят как детей, а Вы продолжаете верить, что это чудесное предприятие, которое спасет весь мир.