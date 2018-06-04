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Новый полигон ТКО под Благовещенском: Что приукрашивают инициаторы проекта
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Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Геннадий Безносиков
Общественный экологический инспектор Союза экологов РБ

Новый полигон ТКО под Благовещенском: Что приукрашивают инициаторы проектаМнение

Сегодня, 17:05
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