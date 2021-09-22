В Санкт-Петербургском горном университете прошла минута молчания по погибшим в Перми

В Санкт-Петербургском горном университете прошла минута молчания по погибшим в Перми
В Санкт-Петербургском горном университете прошла минута молчания по погибшим в Перми
Сегодня, 17:52Общество
22 сентября студенты и предприниматели Санкт-Петербургского горного университета почтили память погибших в результате расстрела в одном из пермских вузов.

Напомним: 2 дня назад студент Пермского госуниверситета Бекмансуров вошел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь. В результате пострадали 43 человека, шестеро погибли. У многих студентов тяжелые ранения, их спецавиарейсом доставили в Москву, где подключили к лечению лучших врачей. 12 человек госпитализированы в пермские больницы. В одной из них содержится и сам убийца, его ранили при задержании, пишет forpost-sz.ru.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко выразил соболезнование родным и близким погибших в Перми. Он заявил, что каждый студент и преподаватель горного университета, как и вся страна, вместе с коллегами из Перми переживает эту трагедию.

Литвиненко отметил, что безопасность студентов, как в стенах учебных заведений, так и в кампусах, сегодня должна стать приоритетом для руководства вузов. То, что случилось в Перми, должно заставить тех, кто курирует отечественную систему образования, “протестировать работу служб безопасности”.

Студенты горного университета, в свою очередь, рассказали о том, что трагедия в Перми их настолько потрясла, что они до сих пор находятся в смятении. Они сообщили, что в их университете охрана достаточно надежная, а на входах установлены металлодетекторы. Все посты имеют так называемые тревожные кнопки. При этом, по мнению молодых людей, одного улучшения системы охраны учебных заведений мало. Каждый сотрудник и учащийся должен сегодня быть начеку. Помимо этого, надо своевременно оповещать соответствующие структуры о призывах к насилию от отдельных лиц и групп.

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