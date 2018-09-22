В Башкирии молодые врачи получили квартиры от государства
Сегодня, 13:15ОбществоЗиля АскероваФото: ГТРК "Саратов"
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали молодые специалисты города Мелеуз.
В Мелеузе состоялся праздник, посвященный 60-летию города. На этом торжественном мероприятии администрация города наградила пятерых молодых врачей новенькими квартирами. Одному из врачей присудили звание почетного гражданина города.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей