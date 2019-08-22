Альфа-Банк объявил полугодовые показатели: совокупный доход вырос до 435 млн $

Так, согласно документам, общий доход Группы компаний, состоящей из ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерних организаций, превысил 435 миллиона долларов. Кроме того, чистая процентная прибыль перешагнула планку в один миллиард долларов, продемонстрировав рост практически на 20% в рублевом эквиваленте. Чистая комиссионная прибыль составила 469 миллионов долларов – рост на 17,6%. Об этом сообщает NewsNN.

Клиентская база также расширилась за указанный период: число физических лиц превысило 16,5 миллиона человек, а юридических лиц – более 640 компаний. Увеличился и объем клиентских средств, достигнув 34,4 миллиарда долларов – прирост 7% или 0,4%, не учитывая валютной переоценки. Общее количество текущих счетов увеличился на 15%, а доля клиентских средств в них равняется 54,4%.

Заместитель председателя правления и главного финансового директора Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил, что Группа постепенно продвигается к своей ключевой цели, а именно - к наращиванию объема бизнеса в сфере главных структур рынка. Чухлов подчеркнул, что активы Группы растут благодаря устойчивой и сбалансированной системе пассивов. Кроме того, как он сообщил, главной задачей компании сегодня является эффективное управление стоимости фондирования. Благодаря этому Группа смогла завоевать доверие потребителя на рынке, создать привлекательные банковские сервисы и просто услуги, необходимые клиентам каждый день. Стабильная процентная ставка позволяет банку наращивать комиссионный доход, который приносит банку новых клиентов и позволяет предлагать им самые выгодные условия.