Подозреваемый в избиении подростка в электричке задержан в Подмосковье

Подозреваемый в избиении подростка в электричке задержан в Подмосковье
Подозреваемый в избиении подростка в электричке задержан в Подмосковье
Сегодня, 10:20ОбществоФото: pixabay.com
О задержании сообщил представитель пресс-службы регионального ГСУ СК России. Информация была опубликована 20 июня.

Как сообщает iz.ru, инцидент произошел в городском округе Истра. Находясь в вагоне электрички, мужчина вступил в конфликт с двумя подростками. Одного из них он ударил в лицо.

Издание сообщает, что мужчина снимал свои действия на видео. Причиной конфликта стал пирсинг. Нападавший заставлял подростков снять металлические предметы. Отмечается, что пассажиры не стали вмешиваться в конфликт.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Правоохранители намерены допросить пострадавших и провести ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

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