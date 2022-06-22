Подозреваемый в избиении подростка в электричке задержан в Подмосковье

Как сообщает iz.ru, инцидент произошел в городском округе Истра. Находясь в вагоне электрички, мужчина вступил в конфликт с двумя подростками. Одного из них он ударил в лицо.
Издание сообщает, что мужчина снимал свои действия на видео. Причиной конфликта стал пирсинг. Нападавший заставлял подростков снять металлические предметы. Отмечается, что пассажиры не стали вмешиваться в конфликт.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Правоохранители намерены допросить пострадавших и провести ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.