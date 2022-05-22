Снегоуборочный тягач повредил локомотив с 84 вагонами на железной дороге в Башкирии

К счастью инцидент обошелся без пострадавших, не повреждено и ж/д полотно и контактные сети, сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии 22 мая.

Субботним вечером 21 мая в Альшеевском районе Башкирии близ станции Кайраклы произошло ЧП на железной дороге. Его причиной послужил сход снегоуборочного тягача, который двигался в хвосте поезда. Однако к счастью инцидент с локомотивом с 84 вагонами, который был касательно поврежден встречным тягачом не повредил ни контактных сетей, ни само железнодорожное полотно на участке. Последствия происшествия устраняли оперативно прибывшие на место восстановительные поезда сразу из двух регионов, с башкирской станции Дема и со станции Абдулино из Оренбургского региона. В пресс-службе ведомства утром уточнили информацию о том, что к 7 часам утра аварийно-восстановительные работы на месте происшествия были завершены, а движение восстановлено. Инцидент исследуют специалисты Куйфбышевской железной дороги. В воскресенье 22 мая ИА «Башинформ» дополнительно сообщил о том, что происшествие на железной дороге попало в поле зрения следкома на транспорте.

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