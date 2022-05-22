Офицер из Башкирии Артур Батыров погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Офицер из Башкирии Артур Батыров погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Офицер из Башкирии Артур Батыров погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Вчера, 15:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: Администрация Давлекановского района
Прощание с ним состоится завтра, 23 мая в районном Доме культуры в Давлекановского района, сообщили в администрации района.

Стало известно о том, что еще один уроженец республики погиб в ходе специальной военной операции, которую с 24 февраля 2021 года проводит Россия. Известие о гибели старшего лейтенанта Артура Батырова сообщили в администрации Давлекановского района Башкирии, там же была озвучена и дата прощания с военнослужащим — офицера в последний путь проводят 23 мая в 11:30.

Артур Батыров служил в звании старшего лейтенанта и командовал мотострелковым взводом гвардии. Его гибель в администрации назвали тяжелой утратой и выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы